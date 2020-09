Voiko kohun keskelle joutuneen Oatlyn tuotteita ostaa edelleen hyvällä omallatunnolla? – "Ihmiset rakastavat tarinoita, joissa sankari osoittautuu roistoksi"

Oatly on tunnettu paitsi tuotteistaan, myös räikeästä markkinoinnistaan. Aalto-yliopiston markkinoinnin apulaisprofessori Henri Weijon mukaan Oatly on itse asettanut rimansa korkealle eettisyyden ja ekologisuuden suhteen rakentamansa brändin kautta.

– Tämä on osittain Oatlyn itsensä rakentama ansa. He ovat haastaneet muita yrityksiä kertomaan hiilijalanjälkensä ja tuoneet vahvasti esille omaa eettisyyttään. Tämä on myös osasyy Oatlyn menestykseen, joten totta kai tällainen epäkohta helposti katsotaan "synniksi", Weijo kertoo.

"Oatlyn brändi kasvaa niin sanotusti aikuiseksi"

– Toki somemyrskyissä on hankala arvioida, miten edustavasta otosta on kyse. Oatly on myös kasvanut jo sen verran suureksi yhtiöksi, ettei tällaiset kohut välttämättä koidu sen kohtaloksi. Voi olla, että tämä on se vaihe, kun Oatly tappaa pyhimysmaineensa ja kasvaa niin sanotusti aikuiseksi brändiksi, Weijo lisää.