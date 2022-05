Finnairin toimitusjohtaja: Suomen tunnettuus nousussa Nato-keskustelun myötä – näkyy varausten määrässä Yhdysvalloista

Vuosi 2022 on kansainvälisesti matkailun ”toipumisen vuosi”, uskoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. Koronarajoitusten poistuttua lentoliikenne on elpynyt tehokkaasti.

Vaikka Aasian markkinat ovat hankaluuksissa Venäjän ilmatilan sulun takia, on Finnairin tilanne hyvä.

– Kesän aikana lennämme omaan lukuun noin 70 prosenttia pandemiaa edeltäneestä kapasiteetista. Sen lisäksi olemme ulosvuokranneet koneita Lufthansalle ja British Airwaysille noin 10 prosenttia kapasiteetista. Sen takia olemme nyt siinä tilanteessa, että suomalainen henkilöstö kokonaisuudessaan on pystytty kutsumaan takaisin töihin,” Manner iloitsee.

– Varaustilanteen mukaan Lapin ensi talvesta on tulossa ennätyksellisen hyvä. Jo viime talvi oli monella paikkakunnalla olosuhteista huolimatta ennätyksellisen hyvä. Lappi talven ihmemaana vastaa sitä, mitä matkailijat turvallisesta Suomesta hakevat. On raikasta ulkoilmaa eikä juurikaan ruuhkia.

– Suomen tunnettuus on ennen kaikkea Nato-keskustelun johdosta lisääntynyt, ja siksi meihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta maailmalta. Finnairilla Yhdysvalloista tulevien varausten määrä on kasvanut huomattavasti, Manner sanoo.

Kuivilla ei kuitenkaan vielä olla. Korona on maksanut Finnairille jo 1,2 miljardia euroa, ja uutta velkaakin on nostettu 2,5 miljardia. Koronapandemia ja Venäjän sota Ukrainassa on ollut ”massiivinen kaksoisshokki”, johon sopeutuminen vie aikaa.