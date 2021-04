Finnairin toimitusjohtaja: Miksi matkustamista EU:n ulkopuolelle ei avata aikaisemmin? "Alkusyksystä on liian myöhään"

– Matkailun avaamisesta näiden maiden osalta puhutaan vasta alkusyksystä, ja se on liian myöhään. Jos katsotaan sellaisia maita kuin Britannia, Yhdysvallat ja Israel, tartuntatilanne ei millään tavalla perustele tätä.

– Myös suomalaiselle vientiteollisuudelle on Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa sellaisia houkuttelevia vientimarkkinoita, joille meidän pitää päästä liikenteeseen, Manner sanoo.

Manner toteaa, että matkustamisen avaaminen on vahvasti sidoksissa rokotekattavuuteen, joka on laskenut tartuntamääriä radikaalisti esimerkiksi Israelissa ja mahdollistanut laajasti kotimaanlennot Yhdysvalloissa. Samaa hän toivoo EU:n sisälle esimerkiksi vihreän passin avulla.

– Rokotekattavuus on ehdottomasti yksi asia, jota katsomme erittäin tarkasti, kun mietimme reittien avaamista. Varmasti on niin, että ensimmäisenä palautuu Euroopan lyhyen matkan liikenne. Kotimaan liikenne on jossakin määrin jo nyt palautunut. Kaukoreittien palautumisessa tulee kestämään pidempään.