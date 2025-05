Finnairin maine vapisee – "Kevät ollut todella raskasta aikaa"

Kulunut kevät on ollut Finnairille vaikea. Jälleen tänään 60 lentoa on peruttu ilmailualan lakon vuoksi.

Ongelmia on ollut kuitenkin jo pidempään, ja jo muutaman vuoden ajan yhtiöstä on käytetty haukkumanimitystä "maailman kallein halpalentoyhtiö".



Onko suomalainen superbrändi kärsinyt pitkään jatkuneiden lakkojen takia?

– Kevät on ollut todella raskasta aikaa, ensin lentäjät ja nyt vielä maapalvelutkin, sanoo markkinoinnin professori Johanna Frösén Aalto-yliopistosta.

– Kyllä sanoisin, että lentomatkustamisessa luotettavuus, ennakoitavuus ovat aika isoja asioita.

Frösén muistuttaa, että matkustustarpeisiin liittyy usein yksilön kannalta merkityksellisiäkin tapahtumia, oli kyseessä sitten liike- tai vapaa-ajan matkustus.

– Lyhyetkin viiveet voivat olla isoja asioita, Frösen sanoo.

– Jos miettii vaikka viikonloppulomaa, josta yhtäkkiä häviää yksikin vuorokausi. Tai konferenssia tai muutaman päivän tapahtumaa, josta osa kuluu matkojen uudelleenjärjestelyyn.

Karsitut palvelut harmittavat

Frösénin mukaan "maailman kallein halpalentoyhtiö" -nimitys juontaa juurensa väärinkäsitykseen.

– Finnairhan on viime aikoina tunnistanut vahvemmin sen, että lentomatkustajia on monenlaisia, ja asiakassegmenttejä on useampiakin kuin perinteinen economy versus businessmatkustaja.

Finnair on lisännyt tarjontaan edullisemman economy lightin ja kalliimman premium economyn, jotta erityyppisiä asiakkaita voitaisiin palvella paremmin.

– Minusta tuntuu, että "maailman kallein halpalentoyhtiö" -termi tulee enemmän esiin niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat lippua ostaessaan optimoineet säästön, ottaneet halvimman lipun ja klikanneet, etteivät halua mitään lisämaksullisia palveluita. Ja sitten kuitenkin harmittelevat sitä, että palvelut ovat niin karsittuja, Frösén arvelee.

– Tuossa on varmaan vanhat tottumukset taustalla. Ollaan totuttu tiettyyn palvelutasoon, ja nyt kun paletti on laventunut, ei ehkä osata täysin hyödyntää sitä. Mutta onhan toisaalta myös Finnairin business-luokka kerännyt kiitosta, ja lisäpalveluita kehitetty samaan aikaan.