Finnair on perunut lakkojen takia 1800 lentoa: "Tämän vuoden tulos on pitkälti pilalla"

Finnairia seuraava pääanalyytikko Antti Viljakainen Inderesistä kuvailee tilannetta haastavaksi Finnairille.

Lentoyhtiö Finnair on perunut työtaistelujen takia kaikkiaan 1 800 lentoa.

Ilmailualan Unionin työnseisaus näkyi tänään muun muassa matkatavaroiden ja rahdin käsittelyssä sekä turvatarkastuksessa. Finnair perui tänään sata lentoa. Valtaosa saatiin reititettyä samalle päivälle.

Isot tappiot ensimmäiseltä vuosineljännekseltä

Finnairia seuraava pääanalyytikko Antti Viljakainen Inderesistä kertoo Seitsemän uutisissa taloudellisten vaikutusten riippuvan siitä, milloin työehtosopimukset saadaan keskeisten henkilöstöryhmien kanssa tehtyä.

– Tällä hetkellä taloudellisia rasituksia on kertynyt yli 40 miljoonan euron verran huhtikuun loppuun mennessä tiedossamme olleiden peruutusten takia. Toukokuulta tietenkin tulee lisää, koska sopimuksia ei ole saatu vielä kasaan, Viljakainen sanoo.

Finnair varautui Viljakaisen mukaan viime viikon tulosjulkistuksen yhteydessä tiedossa olleisiin peruutuksiin.

– Tässä Q2:n osalta on vähän turvamarginaalia ennusteessa, mutta jos nämä riidat eivät lähiviikkoina ala ratketa, niin silloin tietysti ennusteet laskevat lisää. Ja tietenkin tämän vuoden tulos on pitkälti pilalla, sillä sen verran isot tappiot tuli Q1:ltä näiden työriitojen takia, Viljakainen kertoo.

Luotettavuus yksi keskeisimpiä mittareita

Finnair on onnistunut reitittämään matkustajiaan uudelleen ja 95 prosenttia lennoista on pystytty lentämään.

– Luotettavuus on yksi keskeisimpiä barometrejä, mitä lentoyhtiössä arvioidaan. Q1:n numeroissa ei vielä näy heikentyneitä arvioita asiakastyytyväisyydestä tai myynnin laskusta, mutta tietenkin, kun tilanne on pitkittynyt, niin niitä voi olla tulossa tässä Q2:n aikana, Viljakainen kertoo.

Viljakainen kuvailee tilannetta hyvin haastavaksi Finnairille.

– Finnairilla ei ole tähän kauppapoliittiseen kiristymiseen ole suoraa altistumista, mutta tietenkin epäsuorat vaikutukset maailmantalouden kautta voivat olla toimialalle potentiaalisesti suuriakin, Viljakainen toteaa.

Finnair uskoo peruutusten vaikuttaneen mielikuviin

Lentäjien työtaistelu näkyy esimerkiksi ylityö- ja varallaolokieltoina, mikä on johtanut peruutuksiin. Yhtiön mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksessa työtaistelujen vaikutus oli noin 22 miljoonaa euroa.

Finnairin operatiivisen keskuksen johtaja Jari Paajanen ei usko, että peruutukset ovat mustanneet yhtiön mainetta.

– En sanoisi, että mainetta, mutta toki sitä ihmisten mielikuvaa siitä. Mehän olemme kuitenkin hyvin luotettavaksi koettu lentoyhtiö. Se on meidän perusarvojamme ja haluamme olla sitä tulevaisuudessakin. Varmaan tämä on osittain vaikuttanut mielissä, mutta me teemme sen, mitä näissä olosuhteissa voimme tehdä, Paajanen kertoo.

Ministeri toivoo pikaista sopua

Valtio-omistaja pitää tilannetta valitettavana Finnairin yrityskuvalle, asiakkaille ja henkilökunnalle.

– Tässä roolissa vetoan kaikkiin, kiistan osapuoliin ja pyydän että löydetään ratkaisu niin pian kuin mahdollista. Valtiolla ja koko yhteiskunnalle Finnair on tärkeä yhtiö ja sen toiminta pitää pystyä taas vakauttamaan mahdollisimman pikaisesti, sanoo Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (RKP).

2:05

IAU on vääntänyt työehtosopimuksesta tammikuusta alkaen, Finnairin lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto sitäkin kauemmin. Sovittelija on kutsunut kummankin liiton edustajat valtakunnansovittelijan toimistolle keskiviikoksi jatkamaan neuvotteluja työnantajapuolen kanssa.