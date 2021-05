Nyt se on varmaa! Aurinkomatkat aloittaa valmismatkat Etelä-Eurooppaan heinäkuussa – TUI:n lomalaiset kirmaavat etelään jo kesäkuussa

Molemmat yhtiöt ovat ilmoittaneet kevään aikana viivästyttävänsä kesän matkojen alkua. Esimerkiksi Aurinkomatkat kertoi aiemmin tässä kuussa, että yhtiö peruu kaikki kesäkuun valmismatkat. Tuolloin matkatoimisto TUI kertoi peruneensa ulkomaanmatkansa ainakin toukokuun loppuun, mutta nyt tämä arvio on myöhentynyt kesäkuun puoleenväliin.

Aurinkomatkat kertoi kuitenkin tänään, että yhtiö lennättää suomalaiset lomailijat Etelä-Euroopan kohteisiin heinäkuun alkupäivistä alkaen. Ensimmäinen lähtö on Kreetalle 3. heinäkuuta alkaen.

– Pandemiatilanteen parantuessa monet Euroopan lomakohteet avaavat nyt matkustusta. Olemme olleet tiiviisti yhteydessä paikallisiin yhteistyökumppaneihimme ja sitä kautta paikallisviranomaisiin kohteissa, ja yhteinen näkemyksemme on, että lomailu näissä kohteissa on terveysturvallista, kertoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa tiedotteessa.

Varauksia tehdään koko ajan

– Meidän asiakkaillemme on niin kova tahtotila lähteä, että me haluamme olla valmiina heti kun se on mahdollista, kertoo TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen MTV:lle.