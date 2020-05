Finnair pyristelee ulos koronakiiristä – Euroopan lennot alkavat heinäkuussa, New Yorkiin jo elokuussa: "Tämän me ajattelimme lentää"

– Ensinnäkin pitää muistaa, että me ei olla lopettamassa mitään. Tällä hetkellä Finnair operoi noin viittä prosenttia kapasiteetistaan, kertoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

– Tekemämme osakeanti suunnitellaan 500 miljoonan kokoiseksi. Sitä tullaan ehdottamaan yhtiökokouksellemme ensi viikon lopulla. Ajatuksena on, että valtio osallistuisi siihen oman omistusosuutensa suhteessa, joka tarkoittaisi noin 280 miljoonaan euron suuruista, Manner täsmentää.

Työtä ei ole tarjolla riittävästi

Finnair ilmoitti myös eilen, että se aloittaa lisälomautukset. Yhtiö on kuitenkin käyttänyt samalla ulkomaista työvoimaa.

Manner puolustaa ulkomaisen työvoiman käyttöä yhtiön Aasian lennoilla. Ylen mukaan Finnairin matkustamohenkilökunta on suuttunut yhtiön kertomista uusista lomautuksista, kun samaan aikaan kaukoreittejä avataan uudelleen osittain ulkomaisella työvoimalla.

Huhtikuussa Finnairin matkustajamäärät tippuivat 99 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vaikka lentojen on määrä alkaa pian vaiheittain, se ei riitä.

– Mitä tulee näihin ulkoistuksiin, Finnairilla on ollut Hongkongin, Singaporen ja Delhin reiteillä jo vuodesta 2014 käytössä ulkoistus OSM Aviation nimisen yrityksen kanssa. Se on olemassa oleva sopimus ja nämä henkilöt ovat olleet lomautettuna viime viikot niin kuin kaikki muutkin. Nyt he palaavat töihin, Manner kertoo.