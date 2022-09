Finanssivalvonta: S-Pankin häiriö verkkopankissa poikkeuksellinen ja vakava – "Pankin tulee palauttaa rahat pikimmiten"

S-Pankki kertoi tiistaina verkkopankin tunnistautumiseen liittyneestä häiriöstä, jonka seurauksena pankin asiakkailla on ollut pääsy toisten asiakkaiden verkkopankkeihin. Tilanne jatkui pankin oman ilmoituksen mukaan yli kolmen kuukauden ajan ilman, että viallisesti toiminut tunnistautuminen huomattiin. Lopulta S-pankki ryhtyi toimiin, kun se sai asiasta ilmoituksen "valkohattuhakkerilta" elokuun alussa.

Finanssivalvonnan mukaan kyse on hyvin vakavasta asiasta.

– Kyllä kyse on vakavasta asiasta ja poikkeuksellisestakin, koska tällaisen järjestelmähäiriön seurauksena on onnistuttu tekemään oikeudettomia maksutapahtumia asiakkaiden tililtä, sanoo Finanssivalvonnan johtava lakimies Sanna Atrila MTV Uutisille.

Finanssivalvonta on saanut S-pankilta tiedon asiasta jo aiemmin, sillä pankkien on raportoitava sille kaikista järjestelmähäiriöistä.

– Kyseinen pankki joutuu meille raportoimaan tämän tapahtuman perusteellisesti ja vastaamaan, ettei vastaavaa häiriötä jatkossa tapahdu. Ja kyllä me omalla valvonnalla pyrimme omalta osaltamme varmistamaan, ettei tällaisia virheitä jatkossa tapahdu.

Atrilan mukaan pankilta on saatu jo selvityksiä asiasta, mutta selvittely jatkuu yhä.

"Pankin tulee palauttaa rahat pikimmiten"

Atrila muistuttaa, että pankki on luonnollisesti korvausvastuussa oikeudettomista tapahtumista, jotka johtuvat pankin järjestelmähäiriöstä.

– Sen puolelta asiakkaan kuluttajasuoja on turvattu. Pankin tulee pikimmiten palauttaa nämä oikeudettomat rahasiirrot asiakkaiden tileille.

S-pankki kertoi eilen, että vaikka järjestelmähäiriö on koskenut useita satoja asiakkaita, vain harvassa tapauksessa asiakkaiden tilien varoja on käytetty oikeudettomasti.

Poliisin mukaan kyse on kuitenkin ainakin 53 maksuvälinepetoksesta ja 150 tietomurrosta. Asiakkaiden tileiltä olisi saatu luvattomilla siirroilla vietyä yhteensä ainakin 940 000 euroa. Poliisin mukaan muun muassa törkeistä maksuvälinepetoksista epäiltynä on tällä hetkellä vangittuna kaksi henkilöä, joista toinen on käräjäoikeuden vangitsemistietojen mukaan 16-vuotias poika.