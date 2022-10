Tuntemattoman miehen tilitiedot lävähtivät Janin näytölle S-Pankissa – "Äärimmäisen epätodennäköinen sattuma"

Viime viikkoina julkisuudessa on puitu S-pankin älypuhelinsovelluksessa S-mobiilissa havaittuja haavoittuvuuksia ja niiden hyväksikäyttöä. S-pankki on kertonut, että ongelmat on korjattu. Sen vuoksi tapaus saikin yllättävään tilanteeseen joutuneen miehen varpailleen.

Näki tuntemattoman miehen tili- ja henkilötiedot

Tapahtunut aiheuttaa epävarmuutta

Viimeaikaiset uutiset S-mobiilin ongelmista ja nyt todistetut omat kokemukset ovat saaneet Janin pohtimaan, haluaako hän käyttää palvelua enää jatkossa. S-pankkia hän on käyttänyt perheineen lähinnä ruokaostoksiin. Tilillä on siis säännöllisesti merkittävä summa rahaa.

S-pankki: Kyseessä lienee äärimmäisen epätodennäköinen sattuma

S-pankin digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg kertoo, että he ovat tänään saaneet yhdeltä asiakkaalta yhteydenoton mainittuun tapaukseen liittyen. Asiaa on asiakkaan kanssa selvitetty, ja tämänhetkisen tiedon mukaan pankin tekniset järjestelmät ovat toimineet normaalisti. Muita vastaavia tapauksia ei ole tullut pankin tietoon.

Holmbergin mukaan tämän vuoksi vahvistuspyynnön saadessaan on aina varmistuttava siitä, että tapahtuma on oikea ja tietää, mitä on hyväksymässä. Väärät tunnistuspyynnöt on peruttava.