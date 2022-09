Poliisi epäilee: S-pankin asiakkaiden tileiltä viety 940 000 euroa – 16-vuotias käytti rahoja "ylelliseen elämään"

Kokonaisuuteen liittyen on vangittu kaksi henkilöä, joista toinen on Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan 16-vuotias poika. Toisen vangitun henkilöllisyys ei ole tiedossa, eikä poliisi kerro epäillyn ikää. Vangittuja epäillään törkeistä maksuvälinepetoksista, törkeästä rahanpesusta ja tietomurrosta. Vangittujen lisäksi epäiltyjä on ollut useampiakin.