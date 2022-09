Poliisi vanginnut kaksi epäiltynä S-Pankin tietomurroista – petoksia yli 50

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tutkivansa petosten sarjaa, jossa S-pankin asiakkaiden tileiltä on tehty oikeudettomia tilisiirtoja. Kaksi epäiltyä on poliisin mukaan tällä hetkellä vangittuna ja muutamia muita on ollut pidätettyinä. Kuluttajaliitto vaatii pankkia viestimään kuluttajille nyt selkeästo, miten vastaava estetään tapahtumasta jatkossa.