Mikä aiheutti S-Pankin valtavan tietoturvamokan? Tässä ovat suurimmat kysymysmerkit – ja näin pankki vastaa

Maksuvälinepetosten uhreja on yli 50. Noin 150 henkilön tileille on poliisin mukaan tunkeuduttu ilman, että rahoja olisi viety. Kokonaisuudessaan rikoshyöty on kivunnut jo yli miljoonaan euroon. Nuoret miehet ovat poliisin mukaan käyttäneet rahoja "makeaan elämään".