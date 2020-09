Financial Times hehkuttaa Suomen "talvisodan hengessä" tehtyä koronastrategiaa – myös Helsinki-Vantaan koronakoirat ovat saaneet kiitosta maailmalla

Ruotsi on saanut maailman mediassa enemmän palstatilaa koronastrategiallaan kuin Suomi, mutta ehkä katse olisi kannattanut kääntää vähän idemmäksi, pohtii Financial Times artikkelissaan, jossa se esittelee Suomen koronastrategiaa.

Suomessa on lehden mukaan ollut 90 % vähemmän koronatautitapauksia asukasta kohden kuin länsinaapurissa. Lisäksi Suomen talous on supistunut Ruotsia vähemmän kuluvan vuoden alkupuoliskolla.

”Suomella on pitkä historia kriiseihin varautumisesta”

FT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Suomen, Tanskan ja Norjan päätös sulkea rajat aluksi nopeasti ja avata ne harkitusti myöhemmin on toiminut. Heidän mukaansa Suomea on auttanut myös maan sijainti Euroopan laidalla.

Pekka Nuorti: Suomalaiset puhaltavat samaan hiileen kriisin keskellä

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti arvioi lehdessä, että suomalaisilla on taipumus puhaltaa yhteen hiileen kriisien keskellä. Hän kiittää suomalaisia siitä, miten hyvin he ovat totelleet viranomaisten suosituksia.

Nyt sairastuvat nuoret

FT kertoo, että infektiot ovat lisääntyneet Suomessa muun Euroopan lailla viime aikoina eniten nuorten keskuudessa. Pekka Nuortin mielestä se on hyvä asia, koska he sairastuivat vakavasti harvemmin kuin vanhemmat. Huono uutinen on se, että nuorilla on yleensä enemmän sosiaalisia kontakteja kuin vanhuksilla.