Kommentti: Ruotsalaispoliitikot heräsivät talviunestaan – koronan toiseen aaltoon varaudutaan rahalla: "Kukaan ei halua enää selitellä kuolleiden määrää"

"Lisää rahaa löytyy, jos tilanne niin vaatii"

Koronan toiseen aaltoon on nyt valmistauduttu lisäämällä resursseja ja säätämällä uusia lakeja. Myöskään raha ei näytä olevan ongelma. Erilaisia tukia on luvattu kymmeniä miljardeja euroja. Hallitus on luvannut, että lisää rahaa löytyy jos tilanne niin vaatii.