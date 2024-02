Nyt se on varmaa! Lewis Hamilton jättää Mercedeksen – siirtyy Ferrarille

– Mercedeksen F1-tiimin ja Lewis Hamiltonin tiet eroavat kauden 2024 jälkeen. Lewis on käyttänyt purkupykälän viime vuonna julkaistusta sopimuksesta, talli kirjoittaa julkaisussaan.

Ferrari kertoo tiedotteessaan, että Hamiltonin sopimus on monivuotinen.

Hamilton on seitsenkertainen maailmanmestari. Brittikuski on ajanut Mercedeksellä vuodesta 2013 lähtien, ja hän on voittanut tallissa kuusi MM-titteliä. Vuodet 2007–2012 Haimlton kurvaili McLarenilla, jossa hän voitti yhden mestaruuden.