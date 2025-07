Tuukka Taponen: nousu rajun pettymyksen jälkeen – Ferrari-tilanteesta uutta tietoa

Suomen formulalupaus Tuukka Taponen on paininut erinäköisten ongelmien keskellä tällä kaudella F3-sarjassa. Taponen koki perjantaina rajun pettymyksen Belgian Span radalla, kun hän jäi aika-ajossa joukon hännille, sijalle 29. Tänään Taponen onnistui tekemään nousua sprinttikilpailussa.

Taponen tykitti perjantain aika-ajon ensimmäisellä vedolla tuloslistalla viidenneksi. Hän tippui kuitenkin alaspäin, kun muut kuljettajat pystyivät parantamaan aikojaan, eikä Taponen pystynyt samaan. Taposen toinen aika-ajoveto meni pieleen, kun hän menetti autonsa hallinnan avausmutkassa.

– Koettelee, muttei hylkää, Team Taposen lähettämässä tiedotteessa todetaan.

Taponen onnistui parantelemaan asemiaan lauantain sprinttikilpailussa, kun hän oli maalissa 20:s.

Taponen on napannut tältä kaudelta 52 pistettä. Hänen tulostahtinsa on kuitenkin hiipunut viimeisimmissä kisoissa, joista suomalainen on napannut matkaansa vain yhden pisteen. Taponen on kärsinyt kauden aikana muun muassa erinäköisistä teknisistä ongelmista.

Taponen kuuluu F1-talli Ferrarin juniorikuljettajien ohjelmaan. Taposen taustatiimin tiedotteessa kommentoitiin 18-vuotiaan suomalaiskuljettajan tämän hetken Ferrari-tilannetta.

– Vaikka viime kilpailut eivät ole menneet suunnitelmien mukaan, niin tulevaisuus näyttää silti positiiviselta. Ferrarin kanssa on käyty tarkasti läpi kauden hyvät ja huonot asiat, ja luotu sen pohjalta suunnitelma tulevalle kaudelle tai oikeastaan tuleville kausille, että niistä saadaan parasta irti. Ferrarilta on täysi tuki Tuukka projektiin ja he tietävät mihin Tuukka pystyy, kun paketti on kunnossa. Viime ajat on jatkettu neuvotteluja eri vaihtoehdoista ja Team Taposella on Ferrarin kanssa samat näkemykset siitä, mitä ensi kaudella tullaan tekemään. Vaikka viime kilpailut ovat sujuneet mollivoittoisesti, niin Tuukan ”Driver Status” on pysynyt silti korkealla eri tiimien paperilla. Sen suhteen ei ole hätää, Taposen taustatiimistä kerrotaan.

F3-kausi jatkuu sunnuntaina Belgian pidemmällä kisalla.