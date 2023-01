Ferrari lätkäisi ex-tallipäällikölleen pitkän ”liikkumiskiellon” – viety jo uuteen F1-jättiprojektiin

Se, mitä Binotto seuraavaksi tekee, on arvoitus. Aikataulullisesti mitään ei ainakaan hetkeen tapahdu.

Binottoa on jo viety uuteen, jättimäiseen F1-projektiin. Hänen nimensä on noussut esille, kun julkisuudessa on pyöritelty mahdollisia ehdokkaita Audin F1-projektin johtoon.