F1-toimittaja: Maranellosta odotettavissa jättiläismäinen julkistus

Pitkän linjan F1-toimittaja Joe Saward kertoo tuoreimmassa blogikirjoituksessaan, että Ferrarilta on odotettavissa lähiaikoina uutisia paitsi tulevasta pääyhteistyökumppanista myös uudesta "superneuvonantajasta".

– Pääyhteistyökumppanuus on saatavilla. Tai ehkä se on jo päätetty, mutta siitä ei vain ole vielä tiedotettu. Tämä (jälkimmäinen) on kaikkein todennäköisintä, sillä se (pääyhteistyökumppanuus) on kullanarvoinen mahdollisuus niille, joilla on siihen varaa, Saward kirjoittaa.

– Vaikka tästä seuraa otsikoita, on todennäköisempää, että Ferrari on huomion keskipisteessä silloin, kun he tiedottavat FIAn entisen puheenjohtajan Jean Todtin paluusta Maranelloon jonkinlaisessa superneuvonantajan roolissa. Tehtävä liittyy paitsi F1-talliin myös yhtiöön laajemminkin. Hänet tullaan näkemään paikan päällä kisoissa kaudella 2022.

Sawardilla on F1-piireissä maine uskottavana uutislinkona. Hän on luonut itselleen vuosikymmenten saatossa kattavan lähdeverkoston kierrettyään vuoden 1988 Kanadan GP:stä lähtien paikan päällä jokaisessa F1-osakilpailussa.

Todt työskenteli Ferrarilla yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 vuoteen 2009, jolloin hänet valittiin FIAn puheenjohtajaksi. 12-vuotinen pesti FIAssa päättyi 17. joulukuuta, kun hänen seuraajakseen valittiin arabiemiirikuntalainen Mohammed ben Sulayem.

Ainakin rallipiireissä Ferrarille on huhuttu ensi kaudeksi myös uutta tallipäällikköä. Pestiin ollaan viemässä Hyundain tallipällikön tehtävästä joulukuun alussa "henkilökohtaisten syiden vuoksi" lähtenyttä italialaista Andrea Adamoa.

Ferrarin tallipäällikkönä on toiminut vuodesta 2019 lähtien Mattia Binotto, joka on kuitenkin viimeisten kolmen kauden aikana hoitanut tuplaroolia. Binotto on toiminut Ferrarin teknisenä johtajana heinäkuusta 2016 lähtien.