Toto Wolffilta kovaa tekstiä Ferrarin kulttuurista – potkut saaneen italialaispomon turha unelmoida paikasta Mersulla

Ferrari ei pystynyt hänen johdollaan katkaisemaan MM-tittelitöntä jaksoaan, joka on kestänyt jo 14 vuotta.

– Oli aina selvää, että hän oli valtavien paineiden alla. Kun olet Ferrarin tallipomo, sopimuksessa kannattaa olla hyvä irtisanomispykälä, Mercedeksen valtaisaan menestykseen johdattanut Totot Wolff kommentoi tuoreessa Beyond The Grid -podcastissa.

Viime vuosina on nähty teknisen osaamisen valumista Ferrarilta Mercedekselle F1-sarjassa, mutta Binotton kohdalla Wolffin linja on ehdoton. Erimielisyyksiä on nimittäin riittänyt.