Seitsenottelija Saga Vanninen palkittiin tiistaina Helsingissä järjestetyssä Urheiluliiton yleisurheilugaalassa vuoden yleisurheilijana.
– Oli kiva saada tällainen valinta. Iso kiitos siitä, Vanninen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.
Vanninen voitti keväällä viisiottelun mestaruudet sekä MM- että EM-hallikisoissa. Kesällä hän saavutti alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden Suomen ennätystuloksella 6 563.
Tokion MM-kisoissa Vanninen sijoittui seitsemänneksi.
Vuoden parayleisurheilijana palkittiin pituushyppääjä ja pikajuoksija Iida Lounela, joka kilpailee näkövammaisten luokassa 12.
Tokion MM-maratonilla viidenneksi sijoittunut Alisa Vainio valittiin vuoden kestävyysjuoksijaksi. Hän kohensi lokakuussa maratonin Suomen ennätyksen aikaan 2.23.07.
Parhaan heittäjän palkinnon sai moukarinheittäjä Silja Kosonen, joka ylsi suomalaisurheilijoista parhaana neljänneksi Tokion MM-kisoissa.
Yleisurheilugaalan 2025 palkitut:
Vuoden yleisurheilija: Saga Vanninen, valmentaja Erki Nool