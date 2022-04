Yleisurheilulegenda päättää uransa – voitti peräti seitsemän olympiakultaa

Yhdysvaltalainen yleisurheilutähti Allyson Felix vahvisti keskiviikkona, että tämä kausi jää hänen viimeisekseen. Felix on kautta aikain menestyksekkäin naisyleisurheilija, hän on voittanut urallaan huimat 11 olympiamitalia, joista seitsemän on kultaisia. MM-kisoista hänellä on ennätykselliset 18 mitalia (13 kultaa).