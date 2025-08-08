Alica Schmidtin, 26, kehossa tuntuva muutos

Huippusuosittu juoksija Alica Schmidt, 26, on kokenut kehossaan tuntuvan muutoksen.
Alica Schmidt päätti viime vuonna vaihtavansa päämatkaansa 400 metriltä 800 metrile. Saksalaisen harjoittelua on samalla rukattu uuteen uskoon.
Aiemmin Schmidt oli tottunut juoksemaan vain 10–15 kilometriä viikossa, mutta nykyisellään hän vetää jopa 100 kilometriä per viikko. Muutos on vaikuttanut myös naisen kehoon: nälkä ja energiantarve ovat olleet suurempia, Sport1 kertoo.
– Olen myös syönyt äärimmäisen paljon, koska olen yksinkertaisesti ollut äärimmäisen nälkäinen kaikkien noiden kilometrien jälkeen, etenkin korkealla, Schmidt setvi.
Kuuden miljoonan Instagram-seuraajan suursuosion saavuttanut saksalainen ei ole toistaiseksi menestynyt 800 metrillä puolta lyhyemmän matkan tapaan.
– Kestävyyden puolella minulla on paljon kiinni kurottavaa. Se on huomattavaa.
Schmidt on kellottanut tällä kaudella 800 metrin ennätyksekseen 2.03,21. Viime vuonna, jolloin päämatka oli vielä 400 metriä, saksalaisen 800 metrin rekordi oli 2.05,22.
Schmidt on kilpaillut urallaan olympialaisissa, MM-kilpailuissa ja EM-kisoissa. Miltei kaikki arvokisasuoritukset ovat tapahtuneet 4x400 metrin viesteissä.
Alica Schmidt viestijuoksi viime vuonna Pariisin olympialaisissa.IMAGO/Chai v.d. Laage/ All Over Press