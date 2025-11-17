F1-legenda Mika Häkkisen tytär Ella Häkkinen, 14, on tehnyt sopimuksen F1-talli McLarenin kanssa.
Ella Häkkinen liittyy McLarenin kuljettajakehitysohjelmaan. McLaren on perustanut uuden akatemiaan, johon nousee mukaan kolme nuorta naiskuskia.
Häkkisen lisäksi McLaren kiinnitti samassa yhteydessä kaksi muutakin Ellaa: brittikuskit Ella Lloydin ja Ella Stevensin.
Ella Häkkinen ajoi kesällä 2024 ensimmäisen kansainvälisen kartingvoittonsa Italian Cremonan Champions of The Future -kilpailussa. Tänä vuonna hän on kisannut Champions Karting Academy -sarjassa. Syyskuussa Häkkinen ajoi Slovakiassa OK-N Senior -luokassa paalupaikalle ja sijoittui kisalähdössä toiseksi.
19-vuotias Steven ja 20-vuotias Lloyd ajavat tulevalla kaudella McLarenin suojatteina naisille suunnatussa F1 Academy -sarjassa. Tiiminä kaksikolla toimii Rodin Motorsport.
Ella Häkkinen aloittaa seuraavaksi tutustumisen formula-autoihin. Hänen kohdallaan siirtymä F1 Academy -sarjaan on suunnitteilla vuodelle 2027.
Nuoren kuljettajan isä Mika Häkkinen voitti McLarenilla kaksi F1-mestaruutta vuosina 1998 ja 1999.