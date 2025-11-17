



Ella Häkkinen: McLaren-sopimus! Ella Häkkinen kuvattuna isänsä Mika Häkkisen ja äitinsä Marketan kanssa Monacon F1-kisassa vuonna 2024. /All Over Press Julkaistu 23 minuuttia sitten MTV URHEILU F1-legenda Mika Häkkisen tytär Ella Häkkinen, 14, on tehnyt sopimuksen F1-talli McLarenin kanssa. Ella Häkkinen liittyy McLarenin kuljettajakehitysohjelmaan. McLaren on perustanut uuden akatemiaan, johon nousee mukaan kolme nuorta naiskuskia. Häkkisen lisäksi McLaren kiinnitti samassa yhteydessä kaksi muutakin Ellaa: brittikuskit Ella Lloydin ja Ella Stevensin. Ella Häkkinen ajoi kesällä 2024 ensimmäisen kansainvälisen kartingvoittonsa Italian Cremonan Champions of The Future -kilpailussa. Tänä vuonna hän on kisannut Champions Karting Academy -sarjassa. Syyskuussa Häkkinen ajoi Slovakiassa OK-N Senior -luokassa paalupaikalle ja sijoittui kisalähdössä toiseksi. 19-vuotias Steven ja 20-vuotias Lloyd ajavat tulevalla kaudella McLarenin suojatteina naisille suunnatussa F1 Academy -sarjassa. Tiiminä kaksikolla toimii Rodin Motorsport. Ella Häkkinen aloittaa seuraavaksi tutustumisen formula-autoihin. Hänen kohdallaan siirtymä F1 Academy -sarjaan on suunnitteilla vuodelle 2027. Nuoren kuljettajan isä Mika Häkkinen voitti McLarenilla kaksi F1-mestaruutta vuosina 1998 ja 1999.





Mika ja Marketa Häkkisen perhe. Lapsista vasemmalla Ella, keskellä Daniel ja Lynn. Koko perhe kannustaa Ellaa kartingkisoissa. Myös Daniel ajaa kartingia. Lynn harrastaa ratsastusta. Rita Tainola/Instagram