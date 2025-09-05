Lakimuutos ajaa Suomessa olevia palestiinalaistutkijoita ahtaalle – "Jättää minut äärimmäisen epävarmaan tilanteeseen"

Julkaistu 14 minuuttia sitten
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Hallituksen tekemät muutokset ulkomaalaislakiin on ajanut Suomessa olevia palestiinalaisia tutkijoita tukalaan tilanteeseen, kertoo Tieteentekijöiden liitto.

Syyskuun alussa voimaan astuneet ulkomaalaislain muutokset edellyttävät jatkossa, että oleskeluluvan hakijan henkilöllisyys todennetaan kansalaisuusvaltion myöntämällä passilla.

Tieteentekijöiden mukaan useat suomalaisissa yliopistoissa tohtorintutkintoa suorittavat palestiinalaiset tutkijat eivät voi uusia oleskelulupaansa, koska Maahanmuuttovirasto (Migri) ei lakimuutosten myötä enää hyväksy Palestiinan passia henkilöllisyyden todistamiseksi.

Ulkoministeriö taas sen sijaan rinnastaa Palestiinan passin edelleen kansalliseen matkustusasiakirjaan.

Eräs Suomessa tohtorin tutkintoa suorittava palestiinalainen kertoo Tieteentekijöille jättäneensä oleskeluluvan jatkohakemuksen maaliskuussa, mutta ei ole tähän päivään mennessä saanut Maahanmuuttovirastolta muuta vastausta kuin, että hänen passiaan ei enää hyväksytä.

– Tämä jättää minut äärimmäisen epävarmaan tilanteeseen, vaikka hakemukseni on tehty ajoissa ja minulla on voimassa oleva työsopimus yliopistoon. Tämä ei ole vain henkilökohtainen kriisi, vaan laajempi kysymys akateemisesta vapaudesta, yhdenvertaisesta kohtelusta ja kansainvälisten tutkijoiden turvallisuudesta Suomessa, hän kuvailee tilannettaan Tieteentekijöille.

Tieteentekijöiden liitto sanoo nähneensä kyseisen jäsenen työsopimukset ja oleskeluluvan jatkoon liittyvät sähköpostit Maahanmuuttoviraston kanssa.

Vetoomus hallitukselle

MTV Uutiset haastatteli elokuussa Suomessa opiskellutta Palestiinalaista sähköinsinööriä Fayez Bassalatia, jota ollaan lakimuutoksen myötä karkottamassa Israeliin.

Liitto pitää kohtuuttomana, että Suomessa jo oleskelevat ja tänne laillisesti saapuneet kansainväliset osaajat on asetettu tilanteeseen, jossa heillä on jäämässä tutkimus ja tohtorintutkinto kesken hallituksen läpiviemän muutoksen takia.

– Tieteentekijät vetoaa sisäministeriin ja hallitukseen, että tilanne korjataan viipymättä. Hallituksen tulee ilmaista selkeästi, että Palestiinan passi rinnastetaan jatkossakin kansalliseen matkustusasiakirjaan, kuten ulkoministeriö jo tekee, liiton tiedotteessa kirjoitetaan.

Vuonna 1967 Tieteentekijöiden liitto on tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa työskentelevien ammattiliitto ja johtava tutkitun tiedon puolustaja.

