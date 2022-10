Fasismi palasi Italiaan? Ei, vakuuttavat Giorgia Melonin äänestäjät: "Ei täällä ole panssarivaunuja tai mustapaitoja kadulla"

Oikeistolaisin hallitus sitten Benito Mussolinin. Euroopan vaarallisin nainen. Äärioikeistolaisen Italian veljet -puolueen parin viikon takaista vaalivoittoa ja sen johtajan Giorgia Melonin todennäköistä nousua Italian pääministeriksi on Euroopan lehdistössä puitu poikkeuksellisen huolestunein äänensävyin. Lehtien palstoilla on jopa kysytty, onko fasismi palaamassa Italiaan.

Melonin kotikonnuilla Rooman Garbatellassa mieliala on toinen. Vaikka vanhassa työläiskorttelissa on perinteisesti äänestetty vasemmistoa, kertoo suurin osa vastaantulijoista antaneensa näissä vaaleissa äänensä Italian veljille. Yksi heistä on Antonio Matteucci.