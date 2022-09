Italia saa oikeistolaisimman hallituksen sitten Benito Mussolinin: "Taas kerran voitettiin vaalit lupaamalla kaikkea kivaa kaikille"

Uuden hallituksen muodostanee Giorgia Meloni, josta samalla tulee Italian ensimmäinen naispääministeri. Yhdessä äärioikeistolaisen Lega-puolueen ja keskustaoikeistolaisen Forza Italian kanssa oikeistoliittouma on saamassa yli 43 prosenttia äänistä. Italian vaalitapa varmistaa liittoumalle enemmistön senaattiin ja edustajainhuoneeseen.

S-pankin päästrategi Lippo Suominen ei kuitenkaan usko Italian vaalituloksen muuttavan merkittävästi talouspoliittisia linjoja koko Euroopan tasolla. Italia on vaikeassa taloustilanteessa, sillä se on jatkanut velkaantumistaan vanhan velkaperinnön päälle, minkä lisäksi se on EU:sta riippuvainen.