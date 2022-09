Suomessa asuva italialainen: Taas tuli "jytky" Italian vaaleissa – maalla on 140 miljardia syytä pysyä kuuliaisena EU:lle

– Hän on katolilaisia perhearvoja korostava, jossain määrin pakolaisuutta vastustava ja myös aborttia ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastustava pääministeri, Piuhola kertoo.

Melonia on Italian ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Italian Veljet on vaaliliitossa oikeistopopulistisen Legan ja keskustaoikeistolaisen Forza Italia -puolueiden kanssa.

– Tietenkin opposition puolelta on oltu erittäin happamia ja varoiteltu oikeistoliittouman politiikasta, Piuhola kuvaa opposition mielialoja vaalituloksen jälkeen.

Kolmen oikeistopuolueen koalitio ei ole Piuholan mukaan kuitenkaan yksimielinen, ja odotettavissa on erimielisyyksiä ja yhteenottoja.

Meloni kuitenkin vakuutti aamupäivällä pitämässään puheessaan, että hän on kaikkien italialaisten pääministeri ja aikoo pysyä vallassa seuraavan vaalikauden loppuun.

Italia on riippuvainen EU:n tukirahoista

Äärioikeistolaisen puolueen nousu maan johtoon on herättänyt huolta myös EU:ssa siitä, että Italia liittoutuu nyt enemmän Puolan ja Unkarin kanssa.

Piuholan mukaan liittoutumisesta voisi seurata entistä enemmän ongelmia etenkin Euroopan komissiolle, jolla on ollut jo ennestään vaikeuksia saada EU-maat toimimaan yhtenäisesti. Unkari on esimerkiksi rikkonut oikeusvaltioperiaatetta, ja maan oikeuslaitoksen ja lehdistön riippumattomuus on heikentynyt.