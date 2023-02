Esko Eerikäinen on kiitollinen Salkkarit-roolistaan: "On etuoikeutettu olo"

– On ollut kivaa hypätä Salkkarit-perheeseen. Olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, jonka olen saanut, koska moni ihminen tekisi sen vaikka ilmaiseksikin. On tietynlainen etuoikeutettu olo siitä, että pääsee kokemaan ja näkemään tämmöisiä asioita, hän valottaa.

– Tykästyin työryhmään ja siihen, miten minut otettiin vastaan. Innostuin, ja kun kerroin, miten siistiä tämä on, niin [työryhmä] innostui siitä, ja siitähän se sitten lähti, hän kertaa.

Eerikäisen on tullut opetella Salkkarit-rooliaan varten paljon erilaisia asioita aina vuorosanoista kuvausteknisiin asioihin. Kyseessä on radiojuontajan ensimmäinen kerta näyttelijänä.

Eerikäisen mukaan haastavimpia kohtauksia ovat olleet ne, joissa hänen on täytynyt heittäytyä joko surulliseen tai eroottiseen tunnetilaan.

Radiojuontaja kertoo saaneensa roolihahmostaan paljon positiivista palautetta. Hän on kiitollinen saamastaan palautemäärästä.

– Petrin hahmo on herättänyt paljon mielenkiintoa, ja jengi on ainakin palautteen perusteella tykännyt siitä, että Salkkareissa on tällainen Petri-hahmo seikkailemassa ja sekoittamassa pakkaa, hän sanoo.