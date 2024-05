F1-tuolileikissä mielenkiintoinen käänne – Ferrari-tähti pelaa kovaa peliä

Sainz on ensi kaudeksi ilman työpaikkaa, sillä Ferrari tiedotti yllättäen helmikuun alussa pestanneensa Lewis Hamiltonin Mercedekseltä Charles Leclercin rinnalle. 29-vuotiaalle espanjalaiskuljettajalle riittää takuuvarmasti ottajia. Hänellä on tältä ja viime kaudelta tilillään yhteensä kaksi voittoa, kun tallikaveri Leclercin viimeisin ykkössija on vuodelta 2022.