F1-tallipäälliköltä suorat sanat Valtteri Bottaksesta – "Ehdottomasti vaihtoehto"

F1-suomalaiskuski Valtteri Bottas on spekulaatioiden keskellä. Hänen Sauber-sopimuksensa kun päättyy tähän kauteen.

Bottasta on viety huhuissa niin Alpinen kuin Williamsin suuntaan.

– Valtteri? Fakta on se, että Lewis Hamiltonia ei pysty päihittämään aika-ajoissa, ellei ole pirun nopea, Vowles muistuttaa Bottaksen ja Hamiltonin yhteisistä Mercedes-ajoista.

– Hän ei ole millään tavalla hidastunut, vaan hän on yhä se sama Valtteri, mitä hän on ollut aiemminkin. Pitää muistaa, että heillä (Sauberilla) on tällä hetkellä sarjan hitain auto ja hän pystyy silti päihittämään parinkin eri tallin kuskeja kisasta toiseen. Ihailen häntä, Vowles kehuu suomalaista.