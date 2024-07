F1-tähti Lando Norris teki paljastuksen hänestä ja Max Verstappenista – laukoi yllättävää tekstiä kohukolarista

Norris on tällä hetkellä F1-sarjan isoimpia tähtiä. Hän on ollut viime kisoissa ainut kuljettaja, joka on pystynyt laittamaan kapuloita rattaisiin Verstappenille. Red Bullin hollantilaistähti on voittanut F1:n mestaruuden kolmella edellisellä kaudella. Hän johtaa myös nyt kuljettajien MM-sarjaa ennen Norrista.