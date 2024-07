Max Verstappen murahti: "En välitä p****n vertaa"

Uuden kisan alla ylivoimaisesti isoin puheenaihe on liittynyt Red Bullin Max Verstappenin ja McLarenin Lando Norriksen Itävallan GP:n kolariin.

Verstappen on ehtinyt saada kritiikkiä useilta F1-asiantuntijoilta hänen puolustusliikkeistään Norrisia vastaan. Piikkiä on tullut myös muun muassa McLarenin suunnalta.

– Menin kilpailun jälkeen kotiin ja elin elämääni. Ainoa asia mistä välitän, on se, että minun ja Landon välit pysyvät hyvinä, Verstappen jatkoi.

Norris syytti Verstappenia muun muassa siitä, miten hänellä on tapana mennä rajojen yli.

– Jokainen persoona on erilainen ja jokainen reagoi eri tavoilla tilanteisiin. Meillä on hyvä ystävyyssuhde Landon kanssa ja tiedän, että millainen hän on.