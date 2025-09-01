F1-tähti kävi hyökkäykseen – "Tämä on vakava asia"

Williamsin F1-tähti Carlos Sainz kokee kärsineensä huutavaa vääryyttä.

Sainzin kilpailu Zandvoortin radalla Hollannissa meni piloille kierroksella 27, kun hän osui yhteen Racing Bullsin Liam Lawsonin kanssa uusintalähdön jälkeen ja putosi seuranneen varikkokäynnin jälkeen letkan hännille. Tilanteesta Sainzille mätkäisty kymmenen sekunnin aikarangaistus sai espanjalaisen veren kiehumaan.

Kilpailun jälkeen Sainz kiirehti vaatimaan selitystä rangaistukseensa tuomaristolta.

– Haluan kuulla, mikä on heidän näkökulmansa tapaukseen, Sainz sanoi PlanetF1-sivuston mukaan.

Tilanteessa Sainz pyrki ohittamaan Lawsonia ulkokautta radan ykkösmutkassa, ja kaksikko osui toisiinsa. Molemmat kuljettajat kärsivät rengasrikon ja joutuivat tulemaan varikolle. Matka jatkui letkan hännillä.

Sainz haukkui Lawsonin ajotyylin kovasanaisesti tiimiradiossa, mutta rangaistus tilanteessa napsahtikin espanjalaiselle.

F1-sarja julkaisi tilanteesta videon viestipalvelu X:ssä.

Tuomariston päätöksessä todetaan, ettei Sainzin auton etuakseli ollut Lawsonin auton etuakselin edellä ohitustilanteessa. Näin ollen Lawsonilla oli etuoikeus mutkaan, millä perusteella Sainz oli täysin tai suurelta osin syyllinen kolaritilanteeseen.

Sainzin mielestä tuomariston päätöstä oli mahdotonta hyväksyä.

– Tuomarointi ei ole F1:n vaatimalla tasolla, jos he todella pitävät tuota kymmenen sekunnin rangaistuksena, Sainz puhisi.

– Minusta tämä on vakava asia, joka koskee minua kuljettajana, GPDA:n (kuljettajien yhdistys) puheenjohtajana, ja aion ehdotommasti nostaa tämän esiin.

Sainz sanoi, että tuomariston tekemä päätös huolestuttaa häntä.

– Ei vain itseni takia, mutta muiden kuljettajien puolesta ja yleisesti moottoriurheilun puolesta, jos he todella ajattelevat, että (mutkassa) ulkopuolella olevaa kuuluu rangaista.

Sainz sijoittui lopulta kilpailussa sijalle 13. Lawson oli 12:s.