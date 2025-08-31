Urheilu
F1
F1
Etusivu
Kuljettajien pisteet
Valmistajien pisteet

Lewis Hamilton rysäytti seinään Hollannissa – nyt perään napsahti rangaistus

10.15465071e
Lewis Hamiltonin kisa Hollannissa päättyi keskeytykseen./All Over Press
Julkaistu 36 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Ferrarin Lewis Hamilton sai Hollannin GP:n keskeytyksen lisäksi ylimääräisiä murheita, kun hänelle napsahti rangaistus seuraavaan kilpailuun.

Lue myös: Jättipaukku Formula ykkösissä! Näin Hollannin GP eteni

Ferrarin kisaviikonloppu oli murheellinen. Ensin Hamilton ajoi seinään ja myöhemmin Charles Leclerc keskeytti Mercedeksen Kimi Antonellin kolattua tämän radalta. Hamilton keskeytyksen lisäksi oli jättänyt hidastamatta keltaisten lippujen aikana ja ajanut liian kovaa vauhtia varikon sisääntuloalueella.

Kansainvälinen autoliitto FIA kertoi illalla, että Hamilton saa tempuistaan viiden lähtöruudun rangaistuksen seuraavaan kisaan. Samalla britti sai kaksi rangaistuspistettä. Ne ovat Hamiltonin ainoat viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Formula ykkösten kausi jatkuu ensi viikonloppuna, jolloin vuorossa on Monzan radalla ajettava Italian GP.  

Lisää aiheesta:

Ferrari sekoili taas – Lewis Hamiltonille rangaistusLewis Hamiltonille lätkäistiin rangaistus – toinen F1-kuski hylättiinKimi Räikkösellä ylimääräistä jännitettävää loppukauden ajan – tuntuva rangaistus lähelläKimi Räikköselle lätkäistiin rangaistus Sebastian Vettel -kolaristaLewis Hamiltonilta yllättävä temppu: halusi luovuttaa kesken Saksan GP:n!Räikkösen tutkinta nopeasti ohi: Kimin viikonlopun jatko turvattu
F1Lewis HamiltonFerrariHollannin GPUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

F1