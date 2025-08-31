Lewis Hamilton rysäytti seinään Hollannissa – nyt perään napsahti rangaistus

Ferrarin Lewis Hamilton sai Hollannin GP:n keskeytyksen lisäksi ylimääräisiä murheita, kun hänelle napsahti rangaistus seuraavaan kilpailuun.

Ferrarin kisaviikonloppu oli murheellinen. Ensin Hamilton ajoi seinään ja myöhemmin Charles Leclerc keskeytti Mercedeksen Kimi Antonellin kolattua tämän radalta. Hamilton keskeytyksen lisäksi oli jättänyt hidastamatta keltaisten lippujen aikana ja ajanut liian kovaa vauhtia varikon sisääntuloalueella.

Kansainvälinen autoliitto FIA kertoi illalla, että Hamilton saa tempuistaan viiden lähtöruudun rangaistuksen seuraavaan kisaan. Samalla britti sai kaksi rangaistuspistettä. Ne ovat Hamiltonin ainoat viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Formula ykkösten kausi jatkuu ensi viikonloppuna, jolloin vuorossa on Monzan radalla ajettava Italian GP.