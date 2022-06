F1-sarjalta välitön reaktio Bernie Ecclestonen järkyttävään Putin-lausuntoon

F1 on ottanut virallisesti kantaa entisen oikeuksienhaltijansa sanomisiin. Lausunnossa otetaan selvästi etäisyyttä kyseenalaiseen ulostuloon.

– Minusta Bernie Ecclestonen kommentit ovat aivan käsittämättömiä. On aivan selvää, että Vladimir Putin on myrkyllinen ihminen. Tämä mies on syyllistynyt kauhistuttavaan sotaan, jossa naisia raiskataan systemaattisesti ja siviilejä ammutaan ostoskeskuksissa, Truss sanoi Mirrorissa.