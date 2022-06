Yksityiskohta Valtteri Bottaksen suorituksista huolestuttaa – toimittajalta tiukka huomio: "On pystyttävä parempaan"

Myrskyä on aiheuttanut formulalegenda Nelson Piquet`n asiaton kommentti Lewis Hamiltonista. Piquet käytti Hamiltoniin viitatessaan rasistista termiä. ESPN uutisoi, että Piquelta evätään pääsy formulavarikolle tapauksen myötä.

– Piquen on täytynyt olla tietoinen sanan merkityksestä, ja tätä kautta hänen tekonsa on väärin ja tuomittava, Hämäläinen linjaa.

Tämän kauden autoja on vaivannut niin sanottu "pomppiminen". Kyse on autojen maaefektistä. Kuljettajat ovat valittaneet selkäkipuja ja mahdollisia päänsärkyjä.

Kansainvälinen autoliitto FIA puuttui asiaan kesken kauden. Kun auton tärähtely ylittää tietyn rajan, on kilpurin ajokorkeutta nostettava.

– Toisaalta tässä on se puoli, että asia ei ole koskettanut kaikkia talleja. Kärkitallit Red Bull ja Ferrari ovat tuoneet esiin, että on epäreilua muuttaa linjausta kesken kauden, Hämäläinen taustoittaa.

Pienempään talliin siirtynyt Valtteri Bottas ajoi Alfa Romeolla varsin mainion alkukauden. Tilanne tallin sisällä on kuitenkin kiristynyt suomalaisen kannalta huolestuttavaan suuntaan.

– Bottaksen on pystyttävä parempaan. Hänen on näytettävä kuka on kunkku ja Alfan alfa, Hämäläinen linjaa.