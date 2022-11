F1-kauden päätöskisassa neljät hyvästit, mestarien takana luvassa hurjia taisteluja – MTV seuraa Abu Dhabin GP:tä

Ilmassa on myös haikeutta, sillä lajin saksalaislegenda, nelinkertainen maailmanmestari Sebastien Vettel päättää uransa. Aston Martin -kuski starttaa 9. ruudusta .

Kisa on toistaiseksi viimeinen F1-sarjassa myös McLarenin Daniel Ricciardolle , Haasin Mick Schumacherille ja Williamsin Nicholas Latifille .

Max Verstappen ja Red Bull ovat jo varmistaneen maailmanmestaruudet. MM-pisteissä mielenkiinto kohdistuu vielä ainakin kuljettajien kakkospaikkaan. Siitä taistelevat tiukasti varsinkin Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bullin Sergio Perez – molemmilla on 290 pistettä.

Abu Dhabin GP:n seuranta:

Ennakointi:

Klo 14.47: Kisa on erityinen myös suomalaiskuski Valtteri Bottakselle. Hän starttaa tänään uransa 200. F1-kisaan. Uransa päättävälle Vettelille kisastartti on 299:s.

Klo 14.46: FIA on tiedottanut kauden päätöskisan alla, että voittajakuskeille jaetaan pokaalin lisäksi myös mitali Abu Dhabin GP:stä lähtien. Mitalissa on aina kyseisen kilpailun järjestysnumero F1-historiassa. Abu Dhabin GP on sarjan 1079. kilpailu.