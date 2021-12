F1-kauden huipennuksesta todella herkullista tietoa – näin valtavan muutoksen haukuttu rata on kokenut

Tylsyydestään haukuttu Yas Marina on kokenut täksi kaudeksi kasvojenkohotuksen. Kuvaa muutoksien suuruudesta antaa se, että kauden päätöskisaa isännöivän radan kierrosajat putoavat vuoden takaisista peräti 10–15 sekuntia.

Shikaanin muodostaneet radan viides ja kuudes mutka on poistettu ja korvattu suoralla, jota seuraavaa neulansilmämutkaa on levennetty merkittävästi. Muutoksen ansiosta mutka on selvästi aiempaa kovavauhtisempi.