Nuoret naiset hullaantuivat "äijälajista" – Mervi Kallio kertoo miksi

F1-sarja on kasvattanut suosiotaan valtavasti nuorten naisten keskuudessa viime vuosina. Moottoriurheilun kuninkuusluokan varikoilla pitkään toimittajana työskennellyt Mervi Kallio kertoo, mistä on kyse.

Kallio aloitti F1-varikkotoimittajana kaudella 2016. Vuotta myöhemmin sarjassa tapahtui iso mullistus uusien yhdysvaltalaisomistajien myötä.

Bernie Ecclestonen aikana varikkoalue oli varjellumpi, nyt "se maailma haluttiin avata", kuten Kallio sen muotoilee.

Tätä seurasi Netflixin hittisarja formula ykkösistä, kuljettajien ja tallien avoimempi sekä aktiivisempi linja sosiaalisessa mediassa, hiljattain julkaistu F1-elokuva. Listaa voisi jatkaa.

– Nykyään lähestymistapa on ihan erilainen. Kuljettajia halutaan tuoda esille, halutaan näyttää niitä persoonia, halutaan kertoa tarinoita kulissien takaa, Kallio kommentoi Huomenta Suomessa alkuviikolla.

– Fanikunta on kasvanut ihan valtavasti. Ei ole enää (pelkästään) niitä perinteisiä (faneja), jotka seuraavat vain kilpailuja. Nyt on paljon nuoria naisia, nuoria katsojia, uusia katsojia, ja koko ajan pitää kehittyä ja olla uudenlainen.

Kallio on oikeassa. Talousmedia Forbesin mukaan lajin pariin tuli 50 miljoonaa uutta fania vuosina 2021–2024.

Tässä kehityksessä erottuvat varsinkin nuoret naiset. F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali selvitti lokakuussa 2022, että naisten osuus lajin faneista nousi 32 prosentista 40:ään vuosina 2017–2022. Lisäksi Forbesin mukaan 16–24-vuotiaat naiset ovat F1-fanipohjan nopeimmin kasvava väestöryhmä.

Kallio kertookin tähän liittyen tarinan tuttavaperheestään, jonka 18-vuotias tytär on hurahtanut formuloihin.

– He lähtivät Itävallan kilpailuun sinne leirintäalueelle, koska tytär nimenomaan oli halunnut ja on innostunut formuloista. Isä ei ollut innostunut ollenkaan, mutta tästä on tullut sellainen isä–tytär-asia, mikä on ihan mahtava juttu, Kallio paljastaa.

F1-viikonloppujen harjoituksia, aika-ajoja ja kisoja pidettiin aiemmin kärjistäen ilmaistuna "äijälajina", ja moottoriurheilu on mielletty miehiseksi maailmaksi. Nyt lajin suosio on nousussa naiskatsojienkin joukossa, mutta valtaosa kasvusta on hyvin todennäköisesti radan ulkopuolisten asioiden ansiota.

Kalliolta tiedusteltiin Huomenta Suomessa mielipidettä siitä, mistä tämä johtuu.

– Varmaan se glamour. Ja mitä olen ymmärtänyt, kuljettajien puolisojen pukeutumista seurataan ja otetaan vaikutteita sieltä. Sitten fanitetaan oikeasti myös kuljettajia. Instagram, Netflixin sarja, tämä elokuva – (näissä) päästään katsomaan sinne kulissien taakse. Se on kiehtova maailma, hän taustoittaa.

Kallio uskoo, että formuloita seurataan nykyään enemmän myös pariskuntien kesken.

– Jos häntä (puolisoa) kiinnostaa ne rataa kiertävät autot, niin sieltä löytyy paljon muitakin asioista, joita voi seurata, Kallio summaa hymyillen.

Yllä olevalla videolla Kallio kertoo lisäksi muun muassa F1-elokuvan kuvausten näkymisestä varikolla. Leffan päätähti Brad Pitt teki vaikutuksen Kallioon.