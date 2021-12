Valtteri Bottas syttyi muutoksista – Red Bull -pomolta hapan kommentti Mercedestä suosivista ratkaisuista

– Se osuus radasta on nyt vähän nopeampi, ja ajolinjan ulkopuolella on vielä aika pölyistä, Bottas kommentoi.

Abu Dhabin radalle on tehty useita muutoksia, jotka ovat tehneet muutamista mutkista nopeampia. Tarkoituksena on ollut lisätä paikkoja, joissa kuskit voivat käydä taistelua rengas rengasta vasten. Mutkan seitsemän neulansilmää on levennetty, mutkan yhdeksän kallistusta muutettu ja samalla yhdistetty neljä aiempaa mutkaa yhdeksi pitkäksi mutkaksi sekä lopun mutkien sädettä on levennetty loivemmaksi.