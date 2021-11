Onko 346 F1-startin Kimi Räikkönen jopa vähän innostunut? – "Pitää hommat raikkaana"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

F1-kausi jatkuu tällä viikolla Qatarissa, ja kahden viikon päästä on vuorossa Saudi-Arabian GP. Molemmat radat ovat uusia kokemuksia jokaiselle F1-nykykuskille.

– Lähestyn urani kolmea viimeistä kisaa, ja kahdella täysin uudella radalla kilpaileminen on melko kiinnostavaa. Se tuo lisää vaihtelua ja pitää hommat raikkaana, Räikkönen toteaa ja jatkaa näkemyksillään Qatarin radasta.

– Se näyttää melko selkeältä. Pääsuora on pitkä, ja sen päässä on hyvä ohituspaikka. Radan mutkaisella keskiosalla ohittaminen tulee olemaan vaikeaa, eli tavoitteena on hakeutua mahdollisimman hyviin iskuasemiin pääsuoralle.