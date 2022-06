Suomen hankkimat F35-hävittäjät esiteltiin, koelentäjä innoissaan: "Kone on game changer – sillä pystyy menemään sinne, minne muut eivät voi mennä"

Maailman suurimman aseteollisuuskonserni Lockheed Martinin edustajat eivät peitelleet tyytyväisyyttään esitellessään Suomen F35-hankkeen etenemistä medialle torstaina. Yhtiön Suomen ja Ruotsin maajohtaja Scott Davis sanoo, että Suomi on yksi yhtiön suurimmista asiakkaista Yhdysvaltojen ulkopuolella.

– On vain vähän maita, jotka ostavat yhtä paljon koneita kuin Suomi. On hienoa olla osa Suomen puolustusta seuraavien yli 30 vuoden aikana.

F35 on "game changer"

Mutta millainen F35 on lentäjän näkökulmasta? Torstain infotilaisuudessa oli mukana myös Lockheed Martinin koelentäjä Scott "Shark" McLaren, joka kuvailee koneen olevan käänteentekevä, suoranainen ”game changer”.

Ero nykyisiin F18-Horneteihin tulee muun muassa häiveominaisuuksista eli F35-konetta on huomattavasti vaikeampi havaita tutkassa. Sensorien keräämä suuri tietomäärä ja yhdistäminen helpottaa puolestaan lentäjän työtaakkaa.

– Neljännen sukupolven hävittäjässä tieto prosessoidaan yhdessä paikassa eli lentäjän aivoissa. F35:ssa tieto kerätään yhteen ja prosessoidaan minulle valmiiksi. Se näkyy kypärän näytöllä ja minulla on tarkka tilannekuva ympäristöstä, jossa lennän. Sillä pystyy menemään häiveominaisuutensa ansiosta sinne, minne muut eivät voi mennä, McLaren sanoo.

Käyttökustannukset saadaan mahtumaan raameihin

Viime joulukuussa hävittäjähankinnan arvoksi ilmoitettiin lähes 8,5 miljardia euroa. Suurin huoli ja kritiikki hankkeen ympärillä on liittynyt hävittäjän korkeisiin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin. F35 on ristitty maailman kalleimmaksi hävittäjäksi, ja viime vuosina sen kustannuksiin ja teknisiin ongelmiin on kiinnitetty huomiota varsinkin Yhdysvalloissa.