Ilmavoimien mukaan F-35-maat ovat jakaneet Suomelle tietoa "hyvinkin paljon" koneen käytöstä.
Iskun tehokkuus vahvisti kaikki ne F-35:n kyvykkyydet, joista olemme puhuneet vuosien ajan: Näkymättömyyden, tappavuuden, sensorit.
Näin väitti 388. hävittäjälentueen komentaja, eversti Charles Fallon sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli iskenyt syvälle Iraniin kesäkuussa 2025.
F-35-monitoimihävittäjien tehtävä oli Iranin ilmapuolustuksen, eli esimerkiksi tutkien ja ilmatorjuntajärjestelmien toimintakyvyttömäksi tekeminen.
B-52-pommikoneiden pudotettua pomminsa piti F-35-koneiden varmistaa, että kaikki koneen pääsevät ilmatilasta pois turvallisesti.
Yhdysvaltojen mukaan F-35:t poistuivat amerikkalaiskoneista viimeisenä Iranin ilmatilasta.
– Oli todella hienoa nähdä hävittäjän toimivan juuri kuin sen on suunniteltu toimivan, sanoo 34. Hävittäjälentolaivueen komentaja Aaron Osborne.
– He yrittävät tähdätä meitä joillain erittäin korkean tason järjestelmillä, mutta se ei onnistunut, hän jatkaa.