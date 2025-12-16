Ensimmäinen kumoaminen liittyy siihen, kuinka Suomi päivittää hävittäjäkalustonsa.
Lindberg painottaa, että siirtymä F/A-18 Hornettien ja F-35-häivehävittäjien välillä tehdään saumattomasti.
– Emme voi tehdä siten, että vanhat hävittäjät poistettaisiin kerralla ja tulisi sellainen aikaväli, ettei olisi mitään.
Yhdysvallat: Uhka vai mahdollisuus?
Toinen huolenaihe on ollut se, että sitooko hävittäjähankinta Suomen liiaksi Yhdysvaltoihin.
– Kun tehdään tällaisia hyvin isojen ja monimutkaisten järjestelmien kauppoja, niin siinä hyväksytään lähtökohtaisesti, että sitoudutaan sinne toimittajamaahan. Se on ihan sama, että mistä niitä ostetaan.
Lindberg toteaa, ettei F-35-hankinta ole suurikaan muutos verrattuna Hornetteihin, joilla Suomi on lentänyt kolme vuosikymmentä.
– Sanoisin, että me osaamme aika hyvin kolmen vuosikymmenen kokemuksella tämän elinkaaren turvaamisen. Lähtökohtaisesti ei ole Suomelle ja Suomen Ilmavoimille menetelmällisesti uutta.
Näetkö, että tähän voi luottaa vuosiksi eteenpäin, jos Yhdysvalloissa voi olla monenlaista johtajaa? kysyy Huomenta Suomen juontaja Teresa Meriläinen-Aho.
– Kun kolme vuosikymmentä on katsottu tätä nykyistä kalustoa, niin sinä aikana on aika monta presidenttiä ja hallintoa Yhdysvalloissa vaihtunut. Voisi sanoa, että tässä ei ole nyt siihen nähtävissä yhtään mitään muutosta, Lindberg toteaa.
– En sen kummemmin. Kuten sanoin, mikä tahansa monimutkainen asejärjestelmä sitoo valmistajamaahan.
"Kill switch"
Julkisuudessa on myös puhuttu niin kutsutusta "kill switch" -painikkeesta, jolla väitetysti Yhdysvallat voisi lakkauttaa esimerkiksi hävittäjän toiminnan nappia painamalla, jos Yhdysvallat alkaisi pitää hävittäjää käyttävää tahoa vihamielisenä.
– Sama keskustelu käytiin, kun Suomeen ostettiin Hornetit kolmekymmentä vuotta sitten.
Et usko painikkeen olemassaoloon? Meriläinen-Aho kysyy.
– Sen perusteella, mitä olemme Yhdysvaltojen kanssa tehneet luottamuksellista yhteistyötä useiden hallintojen ajan yli neljännesvuosisadan, niin vaikeaa nähdä, että tämä siitä sen kummemmaksi muuttuisi.