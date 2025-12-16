Yhdysvallat: Uhka vai mahdollisuus?

– Kun tehdään tällaisia hyvin isojen ja monimutkaisten järjestelmien kauppoja, niin siinä hyväksytään lähtökohtaisesti, että sitoudutaan sinne toimittajamaahan. Se on ihan sama, että mistä niitä ostetaan.

– Sanoisin, että me osaamme aika hyvin kolmen vuosikymmenen kokemuksella tämän elinkaaren turvaamisen. Lähtökohtaisesti ei ole Suomelle ja Suomen Ilmavoimille menetelmällisesti uutta.

– Kun kolme vuosikymmentä on katsottu tätä nykyistä kalustoa, niin sinä aikana on aika monta presidenttiä ja hallintoa Yhdysvalloissa vaihtunut. Voisi sanoa, että tässä ei ole nyt siihen nähtävissä yhtään mitään muutosta, Lindberg toteaa.