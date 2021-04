Exit-strategian yksityiskohdat julki – näitä lukuja seuraamalla tiedät, voiko hallitus pitää kiinni suunnitelmistaan

Suunnitelma on nimenomaan suunnitelma, eikä se sinällään lukitse hallituksen päätöksentekoa.

Marinin mukaan tautitilannetta seurataan jatkuvasti. Hallituksen seurannassa on kolme kokonaisuutta.

– Ensimmäinen on tautitilanne. Toinen on rokotusten edistyminen. Kolmas on mahdollinen kausivaihtelu, joka yhdessä rokotusten ja epidemiatilanteen kanssa voi vetää meidät hyvään tilanteeseen, jos tämä lähtötilanne saadaan pidettyä hallinnassa.