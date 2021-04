Marin: Tavoite on, että kesäkuussa lapset pääsevät kesäleireille ja aikuiset terasseille

Tavoitteena on, että lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella, kun koulutyö kesäkuussa päättyy. Lisäksi tavoitteena on Marinin mukaan, että kesäkuun tullen ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, terassilla istua, ulkoilmassa harrastaa ja ystäviä tavata huolettomasti.

Pääministerin valtiosihteerin Henrik Haapajärven mukaan rajoituksen purkamisen lähtökohtana on, että lapset, nuoret ja kriisistä eniten kärsineet tulevat ensin. Toinen lähtökohta on, että toiminta ulkona mahdollistetaan ensin.

Rokotustodistus osaksi matkustamista

Myös valtiosihteeri Haapajärvi korosti vakaata epidemiatilannetta rajoitusten purkamisen edellytyksenä. Edellytyksenä on tilanne, jossa on korkeintaan 50 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, testaaminen on sujuvaa, jäljitys toimii ja positiivisten näytteiden osuus on alle 1,5 prosenttia.