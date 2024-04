Ex-Salkkari-tähti kauhistui ohjelman tuomaa valtavaa julkisuutta: "Jopa kylpylän suihkussa pyydettiin nimmaria"

Julkiset paikat pahimpia

Erityisesti yksi hetki on jäänyt Hennalle erityisen tarkasti mieleen.

– Koomisinta oli se, kun olin kylpylässä suihkussa ja joku tuli kysymään nimmaria. Olin niin pöllämystynyt, että sitten vain kirjoitin nimeni siihen paperiin. Muistan miettineeni, että tämä on kyllä outo kokemus.

– Olen myös niin kiitollinen siitä, ettei silloin ollut sosiaalista mediaa eikä vanhoja materiaaleja edes juuri löydy netistä. Se on hyvä, sillä olen tehnyt sitä hirveää oppimisprosessia koko kansan edessä.

Salkkareiden jälkeen Henna teki vuoden ajan Ylelle juontajantöitä Olavi Uusivirran kanssa ja sen jälkeen haki ja pääsi opiskelemaan näyttelijäksi Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselle. Sittemmin hän on näytellyt teatteriproduktioissa, sarjoissa ja elokuvissa.

Lapset tietämättömiä äitinsä hurjista vuosista

Hänen omat lapsensa eivät usko lainkaan sitä, että heidän äitinsä on joskus ollut kuuluisa.

– He kerran totesivat minulle, että mieti äiti, miltä tuntuisi olla ihan oikea julkkis, Henna nauraa ja kertoo yrittäneensä avata historiaans – siinä onnistumassa.

Salkkareiden nykyisistä juonikuvioista Henna ei ole enää perillä, mutta hän pitää hienona saavutuksena sitä, että sarja on suosittu vielä 25 vuoden ikäisenäkin.

– En ole sarjaa viime vuosina hirveästi seurannut, mutta on hienoa, että on joku tällainen maailma, joka on säilynyt näin monta vuotta elävänä, että ihmiset jaksavat seurata, mitä tarinoita siellä tapahtuu,