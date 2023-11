Näyttelijä Lauri Tanskanen teki vaimonsa Hennan kanssa elokuvaa, kun sairastui syöpään – valkokankaalla nähdään aitoja hoitotilanteita

Näyttelijäaviopari Lauri ja Henna Tanskanen nähdään Sisarukset-elokuvassa tosielämästä poikkeavassa roolissa, sillä kaksikko näyttelee sisaruksia,Jennaa ja Jonia. Elokuvassa he saavat aikuisiällä kuulla, että heillä on sisarpuoli (Elin Petersdottir) Islannissa. Pariskunta on pääroolien lisäksi myös käsikirjoittanut elokuvan, ja sen on ohjannut Saara Cantell.