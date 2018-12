Ex-pääsihteeri Seppo Tiitisestä piilomerkityksiä vilisevä muotokuva eduskuntaan: Kädessä salaperäinen paperi ja vieressä sarvikuono

Pronssiin valetussa muotokuvassa Tiitisellä on kaksi käsiparia, joista toinen pitelee salaperäistä paperia. Takin alla pullottaa salkun kulma, jossa on viittaus Leppävirtaan. Tiitisen pää on korostetun iso ja säteilee valossa muuta kehoa kirkkaammin. Ja suurten, tiukasti maassa olevien jalkojen vieressä on erillinen veistos sarvikuonosta.