Mistä mystisessä Tiitisen listasta on kyse? Tässä vastaukset olennaisiin kysymyksiin

Niin kutsuttu Tiitisen lista on jälleen noussut otsikoihin, kun valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra otti Twitterissä kantaa listan julkaisun puolesta.

Mistä on kyse?

Tiitinen on perustellut listan salaamista muun muassa sillä, että sen julkaisu voisi saattaa epäsuotuisaan valoon sellaiset henkilöt, joita kohtaan ei ole todettu perusteita esitutkinnan aloittamiselle ja joita ei epäillä mistään negatiivisesta toiminnasta.

Vuonna 2018 Tiitinen sanoi MTV:n haastattelussa jättäneensä listan Suojelupoliisin päällikön kassakaappiin seuraajilleen, eikä "kukaan ole listalle mitään tehnyt." Tällä Tiitinen viittasi listan julki tuomiseen. Supon päällikkönä on Tiitisen jälkeen toiminut neljä henkilöä.

Mitä lista sisältää?

Tiitisen lista on tiettävästi nimiluettelo. Se sisältää niiden henkilöiden nimiä, jotka Länsi-Saksan tiedustelupalvelun mukaan on ollut yhteyksissä Stasiin. Listasta ei käy ilmi, onko yhteydenpito ollut tietoista tai tarkoituksellista.

Keitä listalla on?

Suojelupoliisin kassakaappiin suljetulla listalla olevia nimiä ei ole kerrottu julkisuuteen. Pientä vihiä vuosien varrella on kuitenkin saatu.

Ketkä tietävät nimet?

Listalla olevat nimet tietää hyvin pieni joukko suomalaisia. Tiitinen entisenä Supon päällikkönä on selvä tapaus, kantaahan lista hänen nimeäänkin.

Milloin julkiseksi?

Miksi lista nousi jälleen esille?

Tiitisen lista on noussut julkiseen keskusteluun aika ajoin 90-luvusta lähtien. Vuodesta 2015 alkaen tutkijoiden on periaatteen tasolla ollut mahdollisuus tutustua listaan. Kuitenkin aineiston tutkimiselle on annettu lupa tiettävästi vain yhdelle henkilölle, edellä mainitulle Timo Soikkaselle. Muutoin listan sisältöä ei ole luovutettu sitä pyytäneiden tutkijoiden tai median käyttöön.